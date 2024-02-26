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"Хотелось бы снова увидеть Дубцову и Тимати худыми": Воля высказался о возвращении "Фабрики звезд"

"Хотелось бы снова увидеть Дубцову и Тимати худыми": Воля высказался о возвращении "Фабрики звезд"

Ведущие "Шоу Воли" обсудили новых наставников проекта "Новая Фабрика звезд". Регина Тодоренко, отвечая на вопрос Павла Воли о предпочтении между Сергеем Шнуровым и Сергеем Жуковым, выразила мнение, что выбрала бы любого, кто отметил талант телеведущей.

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