Минфин может снять ограничение по количеству договоров долгосрочных сбережений

Министерство финансов согласилось проработать возможность отказа от ограничения количества договоров долгосрочных сбережений (ДДС), которое может заключить физическое лицо с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты совещания относительно программы долгосрочных сбережений (ПДС), прошедшего у министра финансов Антона Силуанова (о них газете рассказали несколько топ-менеджеров НПФ).