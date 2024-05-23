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Минфин может снять ограничение по количеству договоров долгосрочных сбережений

Минфин может снять ограничение по количеству договоров долгосрочных сбережений

Министерство финансов согласилось проработать возможность отказа от ограничения количества договоров долгосрочных сбережений (ДДС), которое может заключить физическое лицо с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты совещания относительно программы долгосрочных сбережений (ПДС), прошедшего у министра финансов Антона Силуанова (о них газете рассказали несколько топ-менеджеров НПФ).

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