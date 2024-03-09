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МВД: в Люберцах после стрельбы в кафе пять человек госпитализировали

МВД: в Люберцах после стрельбы в кафе пять человек госпитализировали

После стрельбы в кафе на Комсомольском проспекте в Люберцах в больницу попали пять человек. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

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