Случайные изобретения, которых могло было и не быть. Когда речь заходит о каких-либо открытиях или изобретениях, мы часто слышим, что многое у ученых получилось совершенно случайно.
Как великие умы случайно изобрели вещи, без которых мы не можем обходиться сегодня
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Макеев
А у всех ли наблюдателей новых фактов или повседневно наблюдаемых фактов срабатывала интуиция догадкой осознания ценности этих фактов для науки и практического применения?
Ответить
13 час.
Александр Макеев
А кто заострял своё внимание на твёрдом знаке "Ъ" русской кириллицы? Чтобы осознать его истинное значение и применение в мышлении, в самом становлении разума человека? А кто хотя бы из лингвистов фонетистов, фонологов пытался сопоставить суть значения мягкого знака и йоты? Что у йотированной гласной исчезает и что остаётся, когда йотированная гласная стоит после согласного?
Ответить
13 час.
Свежие комментарии