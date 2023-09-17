Как великие умы случайно изобрели вещи, без которых мы не можем обходиться сегодня

А у всех ли наблюдателей новых фактов или повседневно наблюдаемых фактов срабатывала интуиция догадкой осознания ценности этих фактов для науки и практического применения?

Александр Макеев

А кто заострял своё внимание на твёрдом знаке "Ъ" русской кириллицы? Чтобы осознать его истинное значение и применение в мышлении, в самом становлении разума человека? А кто хотя бы из лингвистов фонетистов, фонологов пытался сопоставить суть значения мягкого знака и йоты? Что у йотированной гласной исчезает и что остаётся, когда йотированная гласная стоит после согласного?