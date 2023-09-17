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Как великие умы случайно изобрели вещи, без которых мы не можем обходиться сегодня

Как великие умы случайно изобрели вещи, без которых мы не можем обходиться сегодня

Случайные изобретения, которых могло было и не быть. Когда речь заходит о каких-либо открытиях или изобретениях, мы часто слышим, что многое у ученых получилось совершенно случайно.

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Комментарии
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Александр Макеев
А у всех ли наблюдателей новых фактов или повседневно наблюдаемых фактов срабатывала интуиция догадкой осознания ценности этих фактов для науки и практического применения?
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13 час.
Александр Макеев
А кто заострял своё внимание на твёрдом знаке &quot;Ъ&quot; русской кириллицы? Чтобы осознать его истинное значение и применение в мышлении, в самом становлении разума человека? А кто хотя бы из лингвистов фонетистов, фонологов пытался сопоставить суть значения мягкого знака и йоты? Что у йотированной гласной исчезает и что остаётся, когда йотированная гласная стоит после согласного?
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13 час.

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