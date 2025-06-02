Крупная авария произошла на Онежской

В выходные дни на ул. Онежская столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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