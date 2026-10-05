Песков: Украина заплатит за расширение целей ударов по России

Дмитрий Песков заявил, что Украина понесет ответственность за расширение целей для ударов по России. Президент Владимир Путин также отметил активизацию ударов по мирной экономике страны.
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