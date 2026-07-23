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Царьград

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Министр Коми раскрыл планы по расчистке Сед-Шор в 2027-2028 гг.

Министр Коми раскрыл планы по расчистке Сед-Шор в 2027-2028 гг.

Министр Роман Полшведкин сообщил о планируемой расчистке ручья Сед-Шор в Лесозаводе Сыктывкара. Документация будет готова в 2026 году, а работы пройдут в 2027-2028 годах для предотвращения затоплений, что обеспечит безопасность местных жителей.

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