Министр Коми раскрыл планы по расчистке Сед-Шор в 2027-2028 гг.

Министр Роман Полшведкин сообщил о планируемой расчистке ручья Сед-Шор в Лесозаводе Сыктывкара. Документация будет готова в 2026 году, а работы пройдут в 2027-2028 годах для предотвращения затоплений, что обеспечит безопасность местных жителей.