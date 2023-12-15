МВД утвердило правила уничтожения беспилотников. Приказ описывает порядок принятия решений

МВД описало порядок принятия решения о подавлении и уничтожении всех видов беспилотников в целях защиты жизни и здоровья людейКак сообщает ТАСС, ведомство утвердило порядок принятия решения «о пресечении функционирования беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, сотрудников органов внутренних дел, в том числе в месте проведения публичного (массового) мероприятия и прилегающей к нему территории, проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий».