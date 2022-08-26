Прокуратура и глава СКР заинтересовались инцидентом с ожесточенным избиением девочки подругой в Петербурге

Прокуратура Калининского района Петербурга начала проверку после публикации в интернете ролика, запечатлевшего, как школьница схватила подругу за волосы, повалила на землю и начала бить ногами по лицу.
Популярные статьи
- «Европе грозит катастрофа»: Явлинский призвал Россию и Украину срочно заключить перемирие
- Президент Бжания заявил о готовности Абхазии присоединиться к Союзному государству РФ и Белоруссии
- Гаага решила попросить о временном исключении из санкций против РФ из-за отсутствия поставщика на замену «Газпрому»
Свежие комментарии