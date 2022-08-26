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Прокуратура и глава СКР заинтересовались инцидентом с ожесточенным избиением девочки подругой в Петербурге

Прокуратура и глава СКР заинтересовались инцидентом с ожесточенным избиением девочки подругой в Петербурге

Прокуратура Калининского района Петербурга начала проверку после публикации в интернете ролика, запечатлевшего, как школьница схватила подругу за волосы, повалила на землю и начала бить ногами по лицу.

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