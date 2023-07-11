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Адам Делимханов - Наши бойцы не дождутся, когда смогут встретить этих шакалов на поле боя!

Адам Делимханов - Наши бойцы не дождутся, когда смогут встретить этих шакалов на поле боя!

Адам Делимханов Как мы знаем, выполняя приказ Верховного Главнокомандующего ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА и под руководством ДОРОГОГО БРАТА, Главы Чеченской Республики, Героя России РАМЗАНА АХМАТОВИЧА КАДЫРОВА чеченские подразделения совместно с Минобороны РФ на высоком уровне решили задачу по освобождению Мариуполя.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
&quot;Мы еще не начинали&quot;! Ждемс, когда начнут.
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17 час.
Сергей Лепехов
Я с самого начала говорил, что всё это взятое в плен отребье всегда надо менять на наших. Наши домой, к семьям вернутся, а укроублюдки обратно в зону СВО пойдут - и уже со второго раза их там с гораздо большей долей вероятности с землей перемешают...
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17 час.
t
tatyanadavydkina
Бейте их уродов ребята. А себя берегите. Вам еще ваших сыновей растить. Да поможет вам Господь!
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13 час.

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