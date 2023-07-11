Адам Делимханов - Наши бойцы не дождутся, когда смогут встретить этих шакалов на поле боя!

Сергей Лепехов

Я с самого начала говорил, что всё это взятое в плен отребье всегда надо менять на наших. Наши домой, к семьям вернутся, а укроублюдки обратно в зону СВО пойдут - и уже со второго раза их там с гораздо большей долей вероятности с землей перемешают...