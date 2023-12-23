Миронов считает, что санкций к Прилепину за слова об Узбекистане не будет

Слова писателя, сопредседателя партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) Захара Прилепина о трудовой миграции в России и связанном с ней присоединении территории Узбекистана к Российской Федерации - это частное мнение писателя, поэтому санкций в отношении него быть не может.