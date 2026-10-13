Медведково
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Медведково

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В Южном Медведкове прошёл осенний этап Спартакиады госслужащих СВАО

10 октября на междворовом стадионе ГАУ «Парк Яуза» в Южном Медведкове по адресу: улица Молодцова, дом 27, корпус 3, прошёл осенний этап Спартакиады государственных и муниципальных служащих «Суперкубок префекта СВАО – 2026», посвящённый Дню города Москвы.

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