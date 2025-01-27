Февраль принесет двузначные морозы в Центральную Россию: прогноз синоптиков

МОСКВА, 27 января, ФедералПресс. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что этой зимой в Центральной России не будет сугробов, а в феврале температура опустится до двузначных отрицательных значений.
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