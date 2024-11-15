Рустам Минниханов: Татарстан — комфортный регион для запуска бизнеса в России

Татарстан — удобный и комфортный регион для запуска бизнеса в России. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на проходящем в Казани II Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество».
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