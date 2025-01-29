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  • Vladimir Vlasov
    А кто вам мешает взыскать с нарушителя оплаченные средства? На деле переложили это все на добросовестного пострадавше...Страховщики раскр...

ЕС может отключить еще 15 банков РФ от SWIFT в рамках 16-го пакета санкций

Европейский союз в рамках 16-го пакета санкций в отношении России предлагает отключить около 15 банков от системы международных платежей SWIFT, а также ввести меры против более чем 70 судов «теневого» флота, участвующих в транспортировке российской нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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