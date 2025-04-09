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Закон, порядок, государство

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Полицейские Татарстана задержали подозреваемого в мошенничествах, жертвами которых стали 20 женщин

«Оперативниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан задержан 40-летний местный житель.

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