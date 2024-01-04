США намерены разместить свои дроны в странах Африки

США намерены использовать аэродромы в трех странах Западной Африки для размещения дронов. Об этом стало известно американской газете The Wall Street Journal (WSJ) от американских и африканских чиновников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии