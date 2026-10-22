© Александр Вильф/РИА НовостиСпортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне все еще не получил апелляции фигуристки Камилы Валиевой на решение Международного союза конькобежцев (ISU) по вопросу отказа в нейтральном статусе.
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