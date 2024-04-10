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С оппозиции логики: Сеул может изменить курс по отношению к Москве

С оппозиции логики: Сеул может изменить курс по отношению к Москве

Южная Корея после выборов может смягчить антироссийский курс. Голосование в парламент в РК 10 апреля считается своего рода референдумом по вопросу о политическом будущем президента Юн Сок Ёля, который стремится к сближению с Вашингтоном.

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