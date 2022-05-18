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«Айнтрахт» выиграл Лигу Европы/Кубок УЕФА во 2-й раз в истории и впервые с 1980-го

«Айнтрахт» во второй раз в истории выиграл Лигу Европы/Кубок УЕФА. Команда Оливера Гласнера по пенальти обыграла «Рейнджерс» в финале турнира.

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