Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Николаевич
    Вы всё прочитали? Там указано "на места нанесения маркировки",то есть вы будете самостоятельно искать ,где указан сро...С упаковок россий...
  • Александр
    Да.Выходит чернила являются более ценным ,чем здоровье и жизнь людей.Это только в современной рашке могли придумать.Б...С упаковок россий...
  • Владимир Аверков
    доигрались армяне с сидением на двух-трёх стульях...После Карабаха пришла и ваша очередь...опять России впрягаться за...Азербайджан начал...

С упаковок российских продуктов могут исчезнуть срок годности и дата изготовления

С упаковок российских продуктов могут исчезнуть срок годности и дата изготовления

Всё по поручению вице-премьера.Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщило, что рассматривает возможность убрать с упаковок продуктов питания часть информации, в том числе о сроке годности продуктов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх