С упаковок российских продуктов могут исчезнуть срок годности и дата изготовления

Всё по поручению вице-премьера.Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщило, что рассматривает возможность убрать с упаковок продуктов питания часть информации, в том числе о сроке годности продуктов.
Всё по поручению вице-премьера.Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщило, что рассматривает возможность убрать с упаковок продуктов питания часть информации, в том числе о сроке годности продуктов.
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