Все больше людей попадаются на уловку «родственник попал в ДТП».

В Молдове стремительно распространяется мошенническая схема "родственник попал в ДТП". Людям звонят неизвестные и представляясь близким родственниками, просят переслать или передать деньги, чтобы "замять" уголовное дело.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии