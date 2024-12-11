Замкомандира группы "Юг" сообщил о натовском оружии у националистов ВСУ.Националистические подразделения вооружённых сил Украины в основном используют натовское вооружение, сообщил РИА Новости заместитель командира роты спецназа 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) группировки войск "Юг" с позывным "Муля".
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