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Техника НАТО в ВСУ идёт нацбатальонам - Русский офицер

Техника НАТО в ВСУ идёт нацбатальонам - Русский офицер

Замкомандира группы "Юг" сообщил о натовском оружии у националистов ВСУ.Националистические подразделения вооружённых сил Украины в основном используют натовское вооружение, сообщил РИА Новости заместитель командира роты спецназа 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) группировки войск "Юг" с позывным "Муля".

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