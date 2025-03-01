Политика как он...
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Политика как она есть

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Зеленский сделал заявление после перепалки с Трампом

Зеленский сделал заявление после перепалки с Трампом

Владимир Зеленский поблагодарил общество за поддержку и усилия, приложенные ради украинцев. Соответствующее заявление после скандальных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом он сделал в своем Telegram-канале.

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Комментарии
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Eduard
Никто тебя Клоун не поддерживает,если только такие же неголяи как ты сам!
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19 час.
Eduard
Негодяя поддерживают только такие же негодяи!
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19 час.
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