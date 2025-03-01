Зеленский сделал заявление после перепалки с Трампом

Владимир Зеленский поблагодарил общество за поддержку и усилия, приложенные ради украинцев. Соответствующее заявление после скандальных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом он сделал в своем Telegram-канале.
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