В ЯНАО подрядчик начал подготовку к строительству дороги до курорта «Рай-Из»

На Ямале начали готовиться к строительству дороги до будущего туристического кластера. Двухполосное полотно к 2026 году соединит поселок Харп с курортом на горе Рай-Из и международной арктической станцией «Снежинка».
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