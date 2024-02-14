Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Гражданская война, как есть

Гражданская война, как есть

Будущий Власов-2 (Сырский) марширует по Красной площади, клятый кремльовський окупантБезусловно, нынешний конфликт носит все признаки гражданской войны.

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Комментарии
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Александр Каблучко
Это уж точно. Вся моя украинская родня сбежала по Гейропе и возвращаться не собираются. Но сейчас они беженцы, а кончится война - кому они там нужны будут. Не понимают и не хотят понимать. Как в &quot;Брате-2&quot;: я сажусь в тюрьму, но буду жить в Америке
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