Сумасшедшие Штаты Америки опасны для себя и всего мира

Позитив для оптимистовПолитикаСумасшедшие Штаты Америки опасны для себя и всего мира Из открытых источников. Ложь на высшем государственном уровне Наблюдательные люди давно заметили, что Штаты сошли с ума.Вернуться к статье91НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькарюкалов вячеславНу так...АФАлександр ФоменкоБред сумасшедшего. Это Россия =серьёзная опасность для всех.Дмитрий АлиевНаписал - лишь бы вякнуть?карюкалов вячеславДа ну?NatalyСамая короткая война в истории: для одних смех, для других катастрофа......Все началось с того, что Занзибар, еще не ставший частью Танзании, решил взять новый политический курс. До той поры он дружил с (читай «ложился под») Великобританией. Теперь же было решено дружить с Германией. Дело было в августе 1896 года. Но вы же понимаете, что не следует путать политических партнеров с половыми. Здесь вам так запросто развод не дадут. Британия и не дала. Вернее дала, но не развод, а ультиматум, согласно которому 27 августа к 9 часам утра Занзибар с его текущим правителем должен был сдаться. Вместо нового султана (предыдущий пробританский незадолго до этого помер), ориентированного на Германию, править должен был ставленник Великобритании. Однако султан не желал уходить в сторону и собрал даже какую-то армию, численностью в 2800 человек, которые и вооружены были так себе, и обучены толком не были. Был у Занзибара и флот из одного корабля (далеко не линкора, а бывшей султанской яхты), на котором находилось несколько мелкокалиберных орудий. Противостояли ему «несколько большие силы» британцев из пяти судов, два из которых были бронепалубными крейсерами. Понятно, что занзибарцам не светило примерно ничего. Расчёт был на благородство англичан. Видимо, султан слишком уверовал в эту британскую сказку. Ему думалось, что если он продемонстрирует готовность сражаться за право выбирать свой курс, то британцы все же не станут применять силу против, по сути, безоружного противника. Ошибался султан. Незадолго до 9 утра британский представитель заявил, что огонь будет открыт, если Занзибар не выполнит условий ультиматума, что и было сделано. Огонь открыли. Далее последовал 38-минутный обстрел султанского дворца и его «корабля», который был мгновенно потоплен. Как ни странно, но больше всего повезло его экипажу, который был по большей части подобран британскими моряками. Хуже пришлось тем, кто был на берегу. За 38 минут, в ходе которых британцы совершили 500 одних только артиллерийских выстрелов, было убито около 570 занзибарцев, включая дворцовую прислугу и обитательниц гарема. У англичан был ранен один человек. В 9:38 война была окончена, став самой короткой в истории. Дворец был обращен в развалины, англичане весело попозировали на его фоне (они до сих пор шутят над этой «войной»), и Африка получила возможность в очередной раз увидеть, что такое британская политика во всей ее красе. К слову, с тех пор мало что изменилось, и развитые страны по-прежнему продолжают диктовать свою волю странам третьего мира, которые во многом потому и плетутся в хвосте, поскольку далее вестибюля их просто не пустят. Разумеется, продолжительность войны не может быть критерием ее серьезности. В истории были и относительно вялые, но продолжительные конфликты и настоящие бойни, длившиеся совсем недолго. Если случится Третья мировая, вполне вероятно, что она продлится еще меньше Англо-Занзибарской. Правда, заметить это будет уже некому.карюкалов вячеславМда.МИХАИЛФЕДОР Два человекаК сожалению-это действительно так!!! А ВЫ если не знаете ничего! ГОС. ДМИТРИЙ АЛИЕВ! НЕ ПОКАЗЫВАЙТЕ СВОЁ НЕ ЗНАНИЕ!!! И НЕ (вякайте) на других!! ХАМСТВА- ЭТО НЕ УМ!!!NatalyСамая короткая война в истории: для одних смех, для других катастрофа......Все началось с того, что Занзибар, еще не ставший частью Танзании, решил взять новый политический курс. До той поры он дружил с (читай «ложился под») Великобританией. Теперь же было решено дружить с Германией. Дело было в августе 1896 года. Но вы же понимаете, что не следует путать политических партнеров с половыми. Здесь вам так запросто развод не дадут. Британия и не дала. Вернее дала, но не развод, а ультиматум, согласно которому 27 августа к 9 часам утра Занзибар с его текущим правителем должен был сдаться. Вместо нового султана (предыдущий пробританский незадолго до этого помер), ориентированного на Германию, править должен был ставленник Великобритании. Однако султан не желал уходить в сторону и собрал даже какую-то армию, численностью в 2800 человек, которые и вооружены были так себе, и обучены толком не были. Был у Занзибара и флот из одного корабля (далеко не линкора, а бывшей султанской яхты), на котором находилось несколько мелкокалиберных орудий. Противостояли ему «несколько большие силы» британцев из пяти судов, два из которых были бронепалубными крейсерами. Понятно, что занзибарцам не светило примерно ничего. Расчёт был на благородство англичан. Видимо, султан слишком уверовал в эту британскую сказку. Ему думалось, что если он продемонстрирует готовность сражаться за право выбирать свой курс, то британцы все же не станут применять силу против, по сути, безоружного противника. Ошибался султан. Незадолго до 9 утра британский представитель заявил, что огонь будет открыт, если Занзибар не выполнит условий ультиматума, что и было сделано. Огонь открыли. Далее последовал 38-минутный обстрел султанского дворца и его «корабля», который был мгновенно потоплен. Как ни странно, но больше всего повезло его экипажу, который был по большей части подобран британскими моряками. Хуже пришлось тем, кто был на берегу. За 38 минут, в ходе которых британцы совершили 500 одних только артиллерийских выстрелов, было убито около 570 занзибарцев, включая дворцовую прислугу и обитательниц гарема. У англичан был ранен один человек. В 9:38 война была окончена, став самой короткой в истории. Дворец был обращен в развалины, англичане весело попозировали на его фоне (они до сих пор шутят над этой «войной»), и Африка получила возможность в очередной раз увидеть, что такое британская политика во всей ее красе. К слову, с тех пор мало что изменилось, и развитые страны по-прежнему продолжают диктовать свою волю странам третьего мира, которые во многом потому и плетутся в хвосте, поскольку далее вестибюля их просто не пустят. Разумеется, продолжительность войны не может быть критерием ее серьезности. В истории были и относительно вялые, но продолжительные конфликты и настоящие бойни, длившиеся совсем недолго. Если случится Третья мировая, вполне вероятно, что она продлится еще меньше Англо-Занзибарской. Правда, заметить это будет уже некому.карюкалов вячеславДа уж.Комментировать
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