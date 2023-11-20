"Вычистили под ноль": масштабные работы ведутся в крупных районах Владивостока

Во Владивостоке активно продолжается борьба с незаконными строениями. Недавно работы по демонтажу велись на улицах Сафонова, Некрасовской, Марченко, Давыдова и Русской, где были снесены металлические гаражи.
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