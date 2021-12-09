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Канада присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине

Канада присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине

- Канада по-прежнему глубоко обеспокоена сообщениями о нарушениях прав человека в Китае. В результате мы не будем отправлять дипломатических представителей в Пекин на Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, - Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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