Канада присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине

- Канада по-прежнему глубоко обеспокоена сообщениями о нарушениях прав человека в Китае. В результате мы не будем отправлять дипломатических представителей в Пекин на Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, - Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.