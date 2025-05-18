Русская весна
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Русская весна

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Медведев предупредил о последствиях в случае провала переговоров по Украине

Медведев предупредил о последствиях в случае провала переговоров по Украине

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к окончанию боев, а в случае неудачи могут привести к «более ужасной стадии» конфликта с новым оружием и участниками.

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