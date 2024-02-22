16 февраля 2024 года во Дворце искусств были подведены итоги социально-экономического развития города Бобруйска за 2023 год.
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16 февраля 2024 года во Дворце искусств были подведены итоги социально-экономического развития города Бобруйска за 2023 год.
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