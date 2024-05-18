Швейная фабрика в Карелии открывает бесплатное обучение с трудоустройством

Обучение начнется в июня текущего года, проходить оно будет в Костомукше. Служба занятости продолжает набор в группу бесплатного обучения швейному ремеслу с последующим трудоустройством на костомукшскую фабрику «Арктика».
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