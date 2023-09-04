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Самолет Су-34 в ходе СВО запустил гиперзвуковую ракету «Кинжал»

Самолет Су-34 в ходе СВО запустил гиперзвуковую ракету «Кинжал»

Гиперзвуковую ракету «Кинжал» применил в ходе специальной военной операции по денацификации Украины экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, сообщило 4 сентября ТАСС, ссылаясь на источник в Минобороны РФ.

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Комментарии
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Александр Макеев
Президент РФ Владимир Путин в марте 2028 года сообщил, что скорость российских «Кинжалов» в 10 раз больше скорости звука. - Улыбнуло! Путин из будущего пророчествует? Наверное, опечатка, надо 2018 год. А запуск &quot;Кинжала&quot; с самолёта увеличивает дальность поражения вражеских целей! Российские самолёты смогут, без риска быть сбитыми вражескими ПВО, запускать &quot;Кинжалы&quot; за 40-50 километров от линии боевого соприкосновения с иностранными и украинскими нацистами!
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