Самолет Су-34 в ходе СВО запустил гиперзвуковую ракету «Кинжал»

Александр Макеев

Президент РФ Владимир Путин в марте 2028 года сообщил, что скорость российских «Кинжалов» в 10 раз больше скорости звука. - Улыбнуло! Путин из будущего пророчествует? Наверное, опечатка, надо 2018 год. А запуск "Кинжала" с самолёта увеличивает дальность поражения вражеских целей! Российские самолёты смогут, без риска быть сбитыми вражескими ПВО, запускать "Кинжалы" за 40-50 километров от линии боевого соприкосновения с иностранными и украинскими нацистами!