В Якутии лесные пожары подобрались к Светлинской ГЭС

Один из 216 лесных пожаров, полыхающих в Якутии, вплотную приблизился к Светлинской гидроэлектростанции и поселку Сюльдюкар, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.
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