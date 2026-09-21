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Туризм и География

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Новороссийск, который живёт во мне: личная история города-порта

Новороссийск, который живёт во мне: личная история города-порта

Есть города, которые открываются не с парадных открыток, а изнутри — через запахи, голоса, семейные истории и негромкие детали, незаметные случайному взгляду.

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