Массовые задержки рейсов в Новосибирске: пассажиры ждут вылетов более суток

В новосибирском Толмачёво сняли с расписания утренние рейсы в Сочи и Красноярск, а вылетавший из Сочи борт FV 6661 приземлится с задержкой более чем на сутки — 22 сентября в 14:46 вместо 21 сентября в 05:30.