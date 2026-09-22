Массовые задержки рейсов в Новосибирске: пассажиры ждут вылетов более суток

В новосибирском Толмачёво сняли с расписания утренние рейсы в Сочи и Красноярск, а вылетавший из Сочи борт FV 6661 приземлится с задержкой более чем на сутки — 22 сентября в 14:46 вместо 21 сентября в 05:30.
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