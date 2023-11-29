Москва ответит на присоединение Кишинева к антироссийским санкциям ЕС

Россия расценивает присоединение Молдавии к антироссийским санкциям Евросоюза (ЕС) как очередной враждебный шаг и не оставит его без ответа, заявила в среду, 29 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии