ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 791 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Мля, лягушатники до3,14здятся, их начнут изолировать, в прямом смысле слова, по санэпиднормативам, как переносчиков и...Захарова прокомме...
  • Владислав Петряев
    Проснись, поднимайся, молдавский народ, Создай свою власть наконец-то, И вышвырни тех, кто заткнул тебе рот, Сыграй с...Молдавская оппози...
  • life style
    Молодцы! Стока дерьма на поверхность вытащили! По всему глобусуПранкер Вован рас...

Москва ответит на присоединение Кишинева к антироссийским санкциям ЕС

Москва ответит на присоединение Кишинева к антироссийским санкциям ЕС

Россия расценивает присоединение Молдавии к антироссийским санкциям Евросоюза (ЕС) как очередной враждебный шаг и не оставит его без ответа, заявила в среду, 29 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх