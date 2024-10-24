Более 40 ученых климатологов предупредили Европу о неминуемом катаклизме

Сорок четыре ведущих климатолога со всего мира обратились к лидерам северных европейских стран с открытым письмом, в котором предупредили о надвигающейся катастрофе, вызванной прекращением основных течений в Атлантическом океане.
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