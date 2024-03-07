1,7 кг героина изъяли оперативники в Пензенской области у межрегионального наркокурьера

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области на территории Пензы задержана гражданка одной из соседних республик 1986 года рождения, подозреваемая в незаконной перевозке наркотиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии