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Калужские новости

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Калужский блогер прокомментировал ликвидацию перехода к скверу Мира

Калужский блогер прокомментировал ликвидацию перехода к скверу Мира

Известный калужский блогер и журналист Сергей Фадеев прокомментировал информацию о том, что городские власти намерены ликвидировать пешеходный переход с улицы Кирова к скверу МираИзвестный калужский блогер и журналист Сергей Фадеев прокомментировал информацию о том, что городские власти намерены ликвидировать пешеходный переход с улицы Кирова к скверу Мира.

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