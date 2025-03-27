Калужский блогер прокомментировал ликвидацию перехода к скверу Мира

Известный калужский блогер и журналист Сергей Фадеев прокомментировал информацию о том, что городские власти намерены ликвидировать пешеходный переход с улицы Кирова к скверу МираИзвестный калужский блогер и журналист Сергей Фадеев прокомментировал информацию о том, что городские власти намерены ликвидировать пешеходный переход с улицы Кирова к скверу Мира.