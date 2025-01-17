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Чемпионат мира по гандболу-2025. Хорватия встретится с Аргентиной, Португалия сыграет с Бразилией, США против Норвегии, другие матчи

Чемпионат мира по гандболу Мужчины Предварительный раунд Группа H Загреб, Хорватия Бахрейн – Египет – 20.

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