Иркутские истории. Окраинные. Часть вторая

«На рассвете дочь Тихонравовых, не имея сил выносить страдания матери, отправилась к Сукачёвым. Владимир Платонович, в досаде, что не был разбужен раньше, сам отправился к доктору Знаменскому, а затем и к доктору Зисману.
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