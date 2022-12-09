Новые заявления Владимира Путина:

• Запад превратил Украину в колонию и использует украинский народ как пушечное мясо и таран против России; • Запад на протяжении ряда лет беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ресурсы Украины, поощрял геноцид и террор в Донбассе; • Конфликтный потенциал в мире растет из-за попыток Запада сохранить любыми средствами свое доминирование; • США и их сателлиты делают ставку на силовой фактор, они фактически разрушили десятилетиями создаваемую архитектуру стратегической стабильности; • Они агрессивно расширяют географию экспансии НАТО.