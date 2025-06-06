Российский генерал оценил потери ВСУ в миллион человек

Безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевалили за миллион человек. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия».
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