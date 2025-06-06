Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 699 подписчиков

Российский генерал оценил потери ВСУ в миллион человек

Российский генерал оценил потери ВСУ в миллион человек

Безвозвратные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевалили за миллион человек. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх