Суд не стал арестовывать подозреваемого в избиении пенсионера

В Петрозаводске отправлен под домашний арест мужчина, который избил пожилого человека на площади Гагарина Петрозаводский городской суд избрал меру пресечения для 43-летнего мужчины, который обвиняется в хулиганстве.
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