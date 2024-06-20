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Самбист Князьков негативно воспринял слова о нем как о женихе и «шмарах»

Самбист Князьков негативно воспринял слова о нем как о женихе и «шмарах»

Самбист Кирилл Князьков негативно воспринял слова спортивного комментатора Владимира Иваницкого о том, что «всякие шмары нам не нужны», когда он рекомендовал спортсмена девушкам-зрительницам в качестве жениха.

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