Самбист Князьков негативно воспринял слова о нем как о женихе и «шмарах»

Самбист Кирилл Князьков негативно воспринял слова спортивного комментатора Владимира Иваницкого о том, что «всякие шмары нам не нужны», когда он рекомендовал спортсмена девушкам-зрительницам в качестве жениха.
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