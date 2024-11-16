Певица Зайцева заявила о лжи фигуристки Трусовой из-за ее обвинений

Певица Мария Зайцева ответила на обвинения российской фигуристки Александры Игнатовой (в девичестве - Трусовой), которая заявила о нечеловеческом отношении исполнительницы к ней из-за отказа исполнять песню "Diamonds" на репетиции шоу двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.