Меняйло: ПВО уничтожила 15 беспилотников в Северной Осетии

Российские военные ликвидировали 15 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на территории Северной Осетии, проинформировал глава республики Сергей Меняйло, сообщение обнародовано в Telegram.
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