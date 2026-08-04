Назван ключевой фактор в отношениях России и Ирана

Отношения России и Ирана основаны на прагматизме каждой из сторон. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Григорий Лукьянов.