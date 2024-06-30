Стефанчук: Рада в ближайшее время рассмотрит кадровые перемены в кабмине Украины

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит кадровые перемены в кабинете министров Украины. Соответствующее заявление сделал председатель парламента бывшей советской республики Руслан Стефанчук, пишет Telegram-канал BRIEF.
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